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Çiftlik evine uyuşturucu operasyonu

#Kırklareli#Uyuşturucu#Çiftlik Evi

Kırklareli'de jandarmanın yazlık ev olarak kullanılan çiftlikte özel eğitimli köpeklerle yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Geçitağzı köyü kırsalında K.T. (25) ve M.S.T.'nin (24) yazlık olarak kullandıkları çiftliklerinin içerisinde bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirdikleri, bunları esrar haline getirip müşteri arayışı içerisine girdiklerini belirledi. Çiftlik ve seralarda gece saatlerinde narkotik dedektör köpekler 'İmaj' ve 'Tiftik' ile yapılan aramalarda 116,5 kilo kubar esrar, 80 kök Hint keneviri, 1 kilo kenevir tohumu, 530 uyuşturucu hap, 1 ölçüm cihazı, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çiftlik evine uyuşturucu operasyonu

SERA GİRİŞLERİNE DOMATES VE SALATALIK EKMİŞLER

Yapılan araştırmada gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de oturdukları, genellikle yaz döneminde bölgeye gelerek, seralarda ektikleri kenevir bitkilerini gizlemek için girişlerde domates ve salatalık yetiştirdikleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, M.S.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Kırklareli#Uyuşturucu#Çiftlik Evi