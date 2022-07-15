Çiftlik evindeki vahşette zanlı tanıdık

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan’ın (69) Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftliğinde çalışanlar, önceki gün sabah mesaiye başladı. Nazmi Arıkan her gün evden dışarı çıkar, çiftlik çalışanlarının yanına mutlaka uğrardı. O gün evden kimse dışarı çıkmadı. Nazmi Arıkan’ın en yakınındakilerden biri şoförü Şerif Eker’di (46). Çiftlik çalışanları Şerif Eker’i telefonla aradı ancak cevap veren olmadı.

100’DEN FAZLA BIÇAK DARBESİ

Bunun üzerine çiftlik evine girdiklerinde, Arıkan ve Eker’i salonda yerde kanlar içerisinde buldular. Her ikisi de bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kişide toplamda 100’den fazla bıçak darbesi vardı. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcısı ile birlikte çiftlikte inceleme yaptı, tüm çalışanların ifadesi alındı. Çiftlik yakınlarındaki tarlada 3 komando bıçağı kılıfı bulundu. Savcılık talimatıyla çiftlik yakınlarından sinyal veren tüm telefonların bilgileri toplandı, yol boyunca güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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Jandarma istihbarat birimleri, Nazmi Arıkan ile Tokatspor’un başkanı olan Ufuk Akçekaya’nın franchise dershane ve okul şubeleri nedeniyle sorun yaşadıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarında yaptıkları incelemelerde, Ufuk Akçekaya’nın Eceabat ve Gelibolu’da görüntülerini tespit etti. Görüntünün çekildiği saat ile cinayetin işlendiği düşünülen saatler çakışıyordu. Yapılan tespitlere göre, Ufuk Akçekaya, İstanbul’dan otobüsle Gelibolu’ya gelmiş ve buradan bir taksi tutmuştu. Taksi ile çiftliğe giden Akçekaya, o gece aynı taksi ile İstanbul’a dönmüştü. Bu gelişme üzerine Gelibolu’dan gelen jandarma ekibi, İstanbul polisinin de yardımıyla Ufuk Akçekaya’yı Etiler’deki evinde gözaltına aldı. Akçekaya sorgulanmak üzere Çanakkale’ye götürüldü.

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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yıl Süleymaniye Camisi’nden elleri arkadan bağlı şekilde yürürken görüntülenince CİMER’e şikâyet edilmişti. Ufuk Akçekaya katıldığı bir canlı yayında, Ekrem İmamoğlu’nu şikâyet eden kişinin kendisi olduğunu açıklamıştı. Ancak Akçekaya’nın iddiasına CİMER’den yalanlama gelmişti.

İSİM HAKKINI GERİ ALMIŞTI

Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan’ın sahibi olduğu Fen Bilimleri Dershanesi ve okullarından 8’ini franchise olarak açmıştı. Nazmi Arıkan, 7 Temmuz 2019’da yaptığı açıklamada, kiralar ödenmediği için Akçekaya’nın sahibi olduğu okulların isim haklarının geri alındığını açıklamıştı. Ufuk Akçekaya da sosyal medya hesabından, “Anlaşma bozulursa ilk yılımın cirosu kadar dövize çevirerek (5 milyon dolar) bana ödeme sözü vermişlerdir. Sonuç olarak bunu uygulamamışlardır. 3 yıldır büyük zorluklar içinde götürdüğümüz sistem artık tamamıyla tıkanmıştır. Ticari ve itibari suikast yapılmıştır” demişti.

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CİNAYETTEN SONRA VİDEO YAYINLADI

Sosyal medya profilinde kendisini “TFF başkan adayı” ve “kurs işletmecisi” olarak da tanıtan Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan’ın öldürülmesinin ardından bir video yayınladı. Akçekaya, 18 Ekim 2021 günü Etiler’de kendisini bıçaklayan kişilerin Nazmi Arıkan’la bağlantısı olduğunu iddia ederek, “Bu bıçaklayanlar 5 yıl ceza alınca gidip demişler ki, biz seni söyleriz. Beni bıçaklattırıp, ortadan kaldırıp, korkutup, öldürüp... Bunu açıkladım. 20-21 yere dosya da gönderdim. Bunlar parayı almış. Nazmi Arıkan’ı kurban seçmişler.

‘KUMPAS KURMUŞLAR’

Anladığım kadarıyla benim üzerimden bir kumpas. Mesaj atanlar var. Ölmüş gitmiş adam ne yapalım? Bir kumpas kurmuşlar Nazmi Arıkan ve Adem Çelik beni bıçaklattırmak için adamları tutmuş. Hatta Emniyet’te de arkadaş bunu söylemiş, kayıtlara da geçmiş. Biz hayatımızda hiç böyle şeyler yaşamadık. Olay çok büyük. Yani adi bir öldürme olayından ziyade ülkede kaos olması adına, benim şahsım üzerinden. Biz aklı başında adamlarız. Büyük olaylar yaşadık ticaretimizde falan. Açıklığa kavuşur” dedi.