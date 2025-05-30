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Çiftlik evinde vahşice öldürülmüş halde bulundu

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#Bursa#Orhangazi#Balta
Çiftlik evinde vahşice öldürülmüş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 04:36

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftlik evinde balta ile öldürülmüş halde erkek şahıs bulundu. Şahsın ailesinin 3 gün önce emniyete kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilirken, savcılık ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın, Salı gününden beri çıktığı evine dönmedi. Durumdan şüphelenen aile yakınları, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

3 gündür oğlundan haber alamayan baba, Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evine gitti. Baba, çiftlik evinin bahçesinde Mustafa Karaman'ın hareketsiz yattığını fark etti. Durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Mustafa Karaman'ın balta ile öldürüldüğü tespit edildi.

Olayda kullanılan balta jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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#Bursa#Orhangazi#Balta

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