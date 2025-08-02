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Çiftlik evinde kabus: 1 ölü, 4 gözaltı

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#Çiftlik Yangını#Manisa#Cem Karaca
Çiftlik evinde kabus: 1 ölü, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 19:05

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangında Cem Karaca (40) hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Kısmalı Yolu Davutlar mevkisindeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik evinde alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Evde yapılan kontrolde Cem Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında E.B. (33), S.S. (27), G.K.Ç. (23) ve O.D.’yi (39) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#Çiftlik Yangını#Manisa#Cem Karaca

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