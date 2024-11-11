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Çiftlik Bank davasında ara karar

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#Mehmet Aydın#Çiftlik Bank#Dolandırıcılık
Çiftlik Bank davasında ara karar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:45

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme diğer yandan, tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma, Fatih Aydın'ın imzaların kendisine ait olmadığına yönelik iddiaların araştırılmasına karar verirken, Mehmet Aydın'ın bir sonraki duruşmaya kadar zararların giderilmesine zaman verdi. Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.(

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#Mehmet Aydın#Çiftlik Bank#Dolandırıcılık

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