Çiftlere 14 Şubat uyarısı... Dolandırıcılara dikkat edin

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Rezervasyon yaparken güvenilir işletmeler ve güvenilir internet sitelerinin tercih edilmesinin önemine işaret eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, şu uyarılarda bulundu:

‘TERCİH GÜVENİLİR YERLER OLMALI’

“Bu dönemde bazı kişiler ve işletmeler ‘Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin’ diyerek insanları dolandırmaya çalışabiliyor. Tüketicilerden çok sayıda şikâyet dinledik. Bu yıl 14 Şubat Cuma gününe denk geldiği için haftasonu ile birleştirip konaklama talepleri artacaktır. Bu süreçte güvenilir işletmeleri tercih etmek, kapora ödemelerinde dikkatli olmak, açıklama kısmına ne için ödeme yapıldığına dair bilgi eklemek, internetten yapılan alışverişlerde güvenilir siteleri kullanmak oldukça önemli.”

Tüketiciyi çekmek için abartılı reklam yapan ve muadillerinden çok düşük fiyat sunan işletmelere karşı dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Levent Küçük, özel günlerin çok sayıda olası dolandırıcılık seçeneklerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu aktardı.