Çifti ayıran lunapark kazası

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Yüksekten düşüp devrilen trenden savrulan Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (28), eşi Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile Yaren (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Sinem Gülşen Dilekçe, tüm müdahalelere rağmen iç kanama nedeniyle kurtarılamadı.

Samet Dilekçe, tedavisinin ardından taburcu edilirken Şevval ile Fatma Akbaş’ın da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Dilekçe çiftinin aile dostları Fatma ve kızı Şevval Akbaş ile birlikte, eğlenmek için lunaparka gittiği belirtildi.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın gerçekleştiği lunaparka girişler yasaklandı. Trende emniyet kemerinin bulunmaması ise dikkat çekti. Daha önce de kazalar yaşanan lunaparkta makinelerin bakımlarının yapılmadığı iddia edildi. Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına alınan lunapark çalışanları Selim Kımıl (40) tutuklanırken, A.K. (45) ve N.K. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için dün Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Dilekçe’nin Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verileceği Ordu’nun Kumru ilçesine uğurlandı.