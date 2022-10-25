Çiftetelli dayağı

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Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

MOLAYI BEKLEDİLER

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken, kalabalık grup mola vererek sahneden inen Özkan Süslerer’i, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darp etmeye başladı. Süslerer, 10 kişilik grup tarafından dövüldü.



Olayı gören çalışanların araya girmesiyle grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan Süslerer, hastanede tedaviye alınırken, jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.