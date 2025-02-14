Çifte standart var ana akım günah keçisi

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Yancı komisyona yaptığı sunumda özetle şunları kaydetti:



“Kadına yönelik şiddetle alakalı Medya Grubu olarak çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu, bizim açımızdan gerçekten çok önemli. Mesela, bu konuda yaptığımız haberlerde özenli bir dil kullanmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız programlarda yine özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili aldığımız konuklarla bu konuları derinlemesine işliyoruz. Dizilerimizde de gene öncelikli olarak şunu yapmaya gayret ediyoruz: İşte, güçlü kadını, kendi ayakları üzerinde duran kadın karakterleri ön planda tutmaya gayret ediyoruz. Bizim televizyon kanallarımızda ağırlıklı olarak üst düzey yöneticilerimizin çoğu kadın zaten yani bir kadın eli var.



ŞİDDETE YÖNLENDİRİYORLAR



Squid Game geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu yayınlandı. Bu dizide inanılmaz bir şiddet sarmalı var. Kadına yönelik şiddet de var, aklınıza gelebilecek her şey var. Mesela, Instagram, X, TikTok’ta, o kadar rezil, o kadar iğrenç, o kadar şiddete yönlendiren şeyler var ki. Bu kuruluşlar hem de buraya bu şekilde çok zarar verdikleri hâlde hiç de bir tepkiyle karşılaşmıyorlar. Geçen sene mesela reklam pastasının 71.2’si bu saydığım yerlere aktı ve bunlar vergi vermiyor, istihdam yapmıyor, para yurtdışına gidiyor; ama baktığınız zaman onlar pirüpak, bütün günah keçisi de ana akım kanallar. Böyle devam ederse Türkiye’deki medya patronları Elon Musk, Mark Zuckerberg olacak. Yancı “Medyada neden toksik dil kullanılıyor?” şeklindeki bir eleştiriye de “Peki ama ne yapalım? Mesela, siyasetçilerin açıklamalarını vermeyelim mi?’ Benim bakış açıma göre siyasetçiler, sanatçılar örnek oluyor” dedi.