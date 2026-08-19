Çifte sıcak hava kavuracak... İstanbul 35 dereceyi aşacak

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini, 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini duyurdu. AKOM’un paylaştığı haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek. Gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor. Kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının bugün 22-33, yarın 23-35, 21 Ağustos Cuma 22-31, 22 Ağustos Cumartesi 22-32, 23 Ağustos Pazar 23-33, 24 Ağustos Pazartesi 23-34 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen kentte yağış da beklenmiyor.

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BU BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana’nın kuzeyi, Hatay’ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri’nin doğusu, Sivas, Kastamonu’nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya’nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak etkili olması beklendiğinden yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

EN YÜKSEK SICAKLIK CİZRE’DE ÖLÇÜLDÜ

TEMMUZDA en yüksek sıcaklık 46.8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4.6 dereceyle Kangal'da kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, temmuz ayında sıcaklıklar, Akhisar ve Seydişehir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Gökçeada, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli, Milas, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ağrı, Van, Bitlis, Erciş, Muradiye, Özalp, Başkale, Şırnak, Kahta ve Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yurdun diğer kesimlerinde ise ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti. 1991-2020 normallerine göre temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 derece olurken, bu yılın aynı döneminde ortalama sıcaklık 25.3 derece olarak kaydedildi.