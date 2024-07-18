Çifte şampiyonlar

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Galatasaray Lisesi’ni bitiren Berra Kuruş’un okul arkadaşları Muhammed Ömer Ensarioğlu ile Kevser Gülde de aynı alanda ikinci ve üçüncü oldu. Berra, Muhammet Ömer ve Kevser, Galatasaray Lisesi’ne girdikleri yıl olan 2019’da da LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak isimlerini şampiyonlar listesine yazdırmışlardı. Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, “Zekânın düzenli çalışmayla birleşmesiyle başarının gelmesi kaçınılmaz” dedi.

HAYAL EDİYORDUM

Annesi ve babası sosyal bilgiler öğretmeni olan Berra Kuruş, YKS’de birinci olmayı hedeflemediğini dile getirerek şöyle konuştu: “Şampiyon olmayı hedeflemesem de ara sıra kendimi bu şekilde hayal ettiğim oluyordu. LGS ve YKS sürecinde hep düzenli çalışan biri oldum. Boğaziçi, Sabancı ya da Koç Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde okumayı istiyorum. Kardeşim Selim Efe de LGS’de yüzde 0,29’luk dilime girdi.”

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ANNEMİN GENLERİ SAYESİNDE

Muhammed Ömer Ensarioğlu, AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu: “Derece yapmayı beklemiyordum, şaşırdım. Sıkı, disiplinli ve sistemli bir şekilde sınava hazırlandım. Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisat okumayı planlıyorum. Annem inşaat mühendisi, matematik netlerimin iyi olmasının onun genlerinden kaynakladığını düşünüyorum.”

MATEMATİK HOBİM

Eşit ağırlıkta ilk 10’da yer almayı beklediğini dile getiren ancak bu alanda Türkiye üçüncüsü olmayı başaran Kevser Gül, “Hazırlık sürecinde en çok matematik dersine ağırlık verdim çünkü benim için matematik dersten ziyade bir hobi gibiydi. Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme ya da ekonomi okumak istiyorum.”