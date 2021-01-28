Çifte kapılı önlem! Polis koçbaşı ile kırıp girdi, 50 kişiye ceza kesildi
Diyarbakır'da ihbar üzerine polis 8 katlı binanın bodrum katına baskın yaptı. Yaklaşık 1 metre boyundaki dış kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, bir kapı ile daha karşılaştı. Eğlence mekanına dönüştürülen bodrum kat mühürlenirken, 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildi.
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi, Öğretmenler Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın bodrum katında dün gece kısıtlama saatinde eğlence yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, binanın dışından girilen bodrum katın yaklaşık 1 metrelik kapısını çaldı. Açan olmayınca ekipler, savcılık izniyle kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi.
Karşılarına çıkan ikinci kapıyı da açan ekipler, müzikli ve alkollü eğlence mekanına dönüştürülen kattaki 26'sı kadın 50 kişiye 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 157 bin 500 TL ceza kesti. Bodrum katın kapısı zabıta ekiplerince mühürlendi. İçeriden kucağında boyu kadar oyuncak ayı ile çıkan kadın, bir süre dışarıda oturduktan sonra kucağına alıp, yürüyerek uzaklaştı.
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