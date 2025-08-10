Çifte kabus kontrol altında

Haberin Devamı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, önceki gün 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler, bazı yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi teknik personel dışında tahliye edildi. Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kısmen tahliye edildi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki yangından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İlçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.

Sarıcaeli yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ormanlık alanda alevler içinde kalan Çanakkale Belediyesi’ne ait itfaiye aracı tamamen yandı.

SEVİNDİREN HABER DÜN GELDİ

Söndürme ekipleri ve vatandaşlar, yangınlara karşı gece boyunca kahramanca mücadele etti. Bölgeden dün sabah güzel haberler geldi; büyük hasara neden olan her iki yangının da ilerlemesi durduruldu ve kontrol altına alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği İtfaiye ekibi alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışması yürüttü. Sarıcaeli köyündeki ormanlık alanda alevler içinde kaldığı anlar önceki gün sosyal medya hesaplarına da yansıyan Çanakkale Belediyesi’ne ait itfaiye aracı da görüntülendi. Ormanlık alanda da büyük hasar meydana geldi.

İki yangının verdiği hasar dün gün aydınlanınca ortaya çıktı. Merkez Sarıcaeli köyü ve Bayramiç’in Saçaklı köyünde zarar gören evler ve ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Bayramiç’e bağlı Saçaklı Köyü’nde çoğu ev kullanılamaz hale geldi.

26 EV KULLANILAMAZ HALDE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Kurum, “Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı köyünde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çıkan yangınlarda can kaynı olmadığını açıkladı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR

ÇANAKKALE Bayramiç Saçaklı köyünde dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerine gelen bazı köylüler, manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Kevser Yalın ise alevler arasında kaybolduğunu sandığı kedisi ‘Boncuk’u bulunca sevinç yaşadı ve uzun süre ona sarıldı.

Evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten İbrahim Çalışkan şunları söyledi: “Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç’teydim. Evimin yandığını gördüm.”

Zekai Günay Oyman ise “Gördüğünüz gibi köyümüzün yarısından fazlası yandı. Çok üzülüyorum” dedi. Köye geldiklerinde her yerin yandığını belirten Nurhan Aydoğan ise “Evde kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Hepsi yandı” diye konuştu.