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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Çifte infaz kamerada! Sebebi şaşkına çevirdi

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir kahvehanede 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Mevlüt Çağşak (55), tartıştığı Hacı Ahmet Öksüz (41), Ayhan Yalçınkaya (45) ve Necati Harmancı'ya (44) defalarca tabancayla ateş açıp, uzaklaşıyor.

Olay, 11 Eyül Cuma günü saat 23.00 sıralarında İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Cağşak, kahvede oturan Necati Harmancı, Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz ile tartıştı. Tartışmanın ardından iki taraf ayrıldı. Geri dönen ve belindeki ruhsatlı tabancasını çeken Çaksak, peş peşe ateş etti. Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya doktorların tüm çabasına rağmen  kurtarılamadı. Durumu ağır olan Necati Harmancı'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SEBEBİ SELAMLAŞMAYMIŞ

Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Mevlüt Cağşak'ın, jandarmada ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada taraflar arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktığı, Mevlüt Cağşak'ın tabancayla ateş ettiği belirledi. Adliyeye sevk edilen Cağşak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Çifte infaz kamerada Sebebi şaşkına çevirdi


SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde saldırgan Mevlüt Çağşak, tartıştığı Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı'ya defalarca tabancayla ateş açıp, uzaklaşıyor.

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