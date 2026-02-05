×
Çifte felaketin 3'üncü yılı… Hatay küllerinden doğdu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

HATAY’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerdeki yıkımın fotoğraf ve videoları ile afetin üçüncü yılında aynı açıyla havadan kayda alınan görsellerin birleşimi, şehirde inşa çalışmalarında gelinen noktayı ortaya koydu.

Kayıtlarda, 2023’teki yıkımlarda enkaza dönen alanların yerlerine yeniden inşa edilmiş yapılar görülüyor. Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Tümer Paşa ve Atatürk caddeleri ile Asi Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yeni binalar yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay’da 24 bin 147 kişinin ölümüne, 90 binden fazla binanın da yıkılmasına neden olmuştu.

 Fevzi  Kızılkoyun - Mert Gökhan Koç

