Çifte felaketin 3'üncü yılı… Hatay küllerinden doğdu

Kayıtlarda, 2023’teki yıkımlarda enkaza dönen alanların yerlerine yeniden inşa edilmiş yapılar görülüyor. Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Tümer Paşa ve Atatürk caddeleri ile Asi Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede yeni binalar yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Hatay’da 24 bin 147 kişinin ölümüne, 90 binden fazla binanın da yıkılmasına neden olmuştu.

HÜRRİYET DEPREM BÖLGESİNDE





Fevzi Kızılkoyun - Mert Gökhan Koç