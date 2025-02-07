Çifte felaketin 2. yıldönümünde aynı acı aynı çığlık...

Haberin Devamı

TARİH 06 Şubat 2023’ü, saatler 04.17’yi gösterdiğinde tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. En büyük yıkım ise Hatay’da oldu. Binlerce kişi hayatını kaybetti, birçok ilçe, mahalle haritadan silindi. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi. Hatay’da binlerce kişi önceki gece Vali Ürgen Parkı’nda bir araya geldi, ‘sessiz yürüyüş’ ile Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

3 DİN, 3 DİLDE DUA

Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kentte yaşayan Musevi, Hıristiyan cemaatinin dini temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Vali Ürgen Parkı’nda bir araya geldi. İlk depremin meydana geldiği 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 din, 3 dilde dualar edildi. Hatay’ın mozaiğini yansıtan Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, Protestan Cemaati, Ermeni Cemaati, Musevi Cemaati, Alevi kanaat önderi dualar etti, ölenler için kuran okundu. “Kardeşlik, birlik, beraberlik ve bir daha aynı acıyı yaşamama” dileğinde bulunuldu.

Haberin Devamı

SİZİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ

Çifte felaketin ikinci yıl dönümünde deprem kayıplarının kabirleri de doldu taştı. Mezarlara karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına sarılarak gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden çocukların mezarlarına da sevdikleri oyuncaklar bırakıldı.

SESİMİZİ DUYAN VAR MI

Saat 04.17’de ise hep bir ağızdan, simge olan “Sesimizi duyan var mı?” çığlığı yükseldi. Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyen depremzedeler, Asi Nehri’ne kırmızı karanfil, defne ve reyhan yaprağı attı. Hataylılar yakınlarını kaybettikleri noktalara yaktıkları mumlar ve karanfiller bıraktı. Yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bazı binaların bulunduğu alanlara “geri döneceğiz” yazılı dovizler koydu. Hatay’ın Defne ilçesinde belediye tarafından Uğur Mumcu Bulvarı’nda “Unutmadık” yazılı platform kuruldu. Burada toplanan kalabalık, depremde hayatlarını kaybedenler için dualar etti. Kuran-ı Kerim’in okunduğu, duaların edildiği anmada, depremzedeler dilek fenerleri uçurdu. Yunus Emre Parkı’nda toplananlar da Asi Nehri’ne karanfil, defne dalları ve reyhan attı.

Haberin Devamı

KKTC’DE DE ANILDI

Adıyaman’da çoğu çocuk 35, Hatay ve çevre illerde de 14 olmak üzere toplam 49 vatandaşını kaybeden KKTC de facianın ikinci yıldönümünde kayıplarını andı. Şampiyon Melekler adı verilen ortaokul voleybol takımı için mezarları başında düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Öylesine bir acı ki ne unutulur ne de unutacağız” ifadelerin kullandı.