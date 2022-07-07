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Çifte cinayette yeni görüntü! İşte kaçış anı...

#İstanbul#Bakırköy#Büyükçekmece

İstanbul Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı, Büyükçekmece'de de Öznur Tufan'ı da öldüren Abdullah Türkoğlu'nun kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın bu isteği reddetti.

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti. Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi. Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Çifte cinayette yeni görüntü İşte kaçış anı...

Türkoğlu'nun olaydan sonra kaçmaya çalıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin koştuğu ve etraftaki vatandaşların da şüpheliyi kovaladığı görüldü.

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