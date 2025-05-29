Çifte cinayette rekor hapis cezası istemi! İddianamede kritik detaylar ortaya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin salonunda oturan Ayhan Seyat (26) ile Ferit Yıldız'ın (22) tabancayla öldürülmesiyle ilgili, olayın azmettiricisi olduğu belirtilen 2'si firari, 14'u tutuklu toplam 16 sanık hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede iki firari sanıktan biri olan Eşref T.'nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu, Arda Ramazan K.'nin ise olayın ortak faili olduğu ve çifte cinayeti işlediği belirtildi.

Olay, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi, otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. Eve giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler 2 kişiden birini koltukta otururken, diğerinin ise yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ferit Yıldız memleketi Mardin'e, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'e götürülerek toprağa verildi.

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POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Ekipler bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Olaya ilişkin firar durumda olan azmettirici Eşref T. ile Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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55 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından firarda olan Eşref T. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun da aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 14'ü tutuklu, 2'si firari sanıklar için Seyat ve Yıldızı tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

OLAYDA İK AYRI SİLAH KULLANILMIŞ

Olayın ardından yapılan Adli Tıp incelemesinde Ayhan Seyat'ın vücuduna isabet eden 14 mermiden 4'ünün, Ferit Yıldız'a isabet eden 20 mermiden ise 6'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Yapılan silahlı saldırı da 2 ayrı silahtan uzaktan yapılan atışlar sonucu Seyat ile Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

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KENDİNİ 'PETER SUSLOV' OLARAK TANITTI

İddianamede Eşref T.'nin Bodrum'da çevresindekilere kendini 'Peter Suslov' ismiyle tanıttığı ve olayın ardından ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı ve halen yurt dışında olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDEN KRİTİK DETAYLAR

İddianamede firari sanık Eşref T.'nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu belirtildi. Eşref T.'nin, öldürülen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ı diğer şüpheliler Naim Y. ve Ersan A.'nın aracılığıyla ulaşıp Bodrum'a getirdiği ve yakın davrandığı, Bodrum'a başka bir amaç için getirdiğini söyleyip güvenlerini kazandığı, bu kişileri ev ortamına yerleştirip, görüşmelerini engelleyip telefonlarını kapattırdığı, uyuşturucu ve alkol temin ettiği, ev içerisinde bulunmalarından faydalanarak öldürülmeleri konusunda planlar yaptığına da iddianamede yer verildi.

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Yapılan plan kapsamında, Eşref T.'nin, İstanbul'dan Vedat Y., Hasan T. ve Erhan Ş.'yi ve İzmir'den Ali K., Doğan S., Muhammed A., Muhammed Mamo, Muhammed Burak B. ve Arda Ramazan K.'yi Bodrum'a getirdiği Vedat Y. ve Erhan Ş.'yi ise Mazı Mahallesine yerleştirdiği belirtildi. Ali K., Doğan S., Muhammed A., Muhammed Mamo, Muhammed Burak B. ve Arda Ramazan K.'nin ise 'tatil' adı altında 'Alfa F' isimli teknede bekletildiği, burada cinayet olayıyla ile ilgili toplantılar yapıldığına dikkat çekildi. Toplantılarda cinayetin nasıl işleneceği ve cesetlerin ne yapılacağının konuşulduğu kaydedildi. Şüpheli Caner A.'ya ait araç içerisinde ele geçirilen iki adet çarşaf ve koli bandı ile şüphelilerin kendi aralarında geçtiği tespit edilen konuşmalardaki 'Mazı'ya mı gömelim', 'Teknede mi denize mi atalım' sözlerinin delillerle de örtüştüğü ifade edildi. Şüpheli Eşref T.'nin talimatlarının diğer şüpheliler tarafından yerine getirildiği, olayı bizzat takip ettiği, olay sonrası da ateş etme eylemini gerçekleştiren Arda Ramazan K. ve Muhammed Mamo ile Caner A.'nın yurt dışına kaçmasını sağladığı kaydedildi.

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SINIR DIŞI EDİLİNCE YAKALANMIŞLAR

İddianamede şüpheli Arda Ramazan K.'nin olayın ortak faili olduğu ve Eşref T.'nin azmettirmesiyle çifte cinayeti işlediği vurgulandı. Arda Ramazan K.'nin öldürülen Seyat ile Yıldız'a bizzat ateş ettiğine de iddianamede dikkat çekildi. Arda Ramazan K.'nin olayın ardından diğer şüpheliler Eşref T., Caner A. ve Muhammed Mamo ile yurt dışına kaçtığı, ancak sınır dışı edilince yakalandığı kaydedildi. Arda Ramazan K.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Eşref T. beni yurt dışına kaçırmadı. Kendi imkanlarım ile yurt dışına kaçtım. Eşref T.'den bu amaç ile maddi menfaat sağlamadım. Olay nedeniyle bir şey yapmadığım için pişmanlık duymuyorum. Delilleri saklamıyorum, bildiklerimi anlatıyorum. Seyat ve Yıldız'ı, biz evden ayrıldıktan sonra kim öldürdü, bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İki kişiyi ben öldürmedim. Bu amaçla para almadım. Kimse beni azmettirmedi. Bu şahısları öldürdüğüm için de yurt dışına kaçmadım. Olay nedeniyle kimseden korkmuyorum, tehdit edilmedim, bildiklerimi anlattım" dediği de iddianameye girdi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE GELENLERİ BEN ÖLDÜRÜRÜM"

İddianamede tutuklu sanık Caner A.'nın da ifadesine yer verildi. Korsan taksicilik yaptığını ve bir gece kulübünde tanıştığını belirten Caner A.'nın ifadesinde, Eşref T.'nin kendisine haftalık 25 bin lira maaş ile özel şoförlük teklif ettiği belirtip, "Eşref'in yeğenim dediği 2 kişi öldürülmüş. Ayrıca Eşref, 'Beni öldürmeye gelenleri ben öldürürüm' diye söylemişti. Olaydan sonra Eşref T. ve beraberindekilerle Yunanistan'a gittik" dediğine yer verildi. Caner A.'nın ifadesinde ayrıca buradan da kaçak yollarla geçtiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da trende bilet kontrolünde yakalanıp, sınır dışı edilince yakalandığını söylediğine de ifadesinde yer aldığı vurgulandı.

"BODRUM'A TATİL İÇİN GELDİM"

İddianamede tutulu sanık Muhammed Burak B. ise ifadesinde İzmir'den Bodrum'a tatil için geldiğini öldürme olayıyla ilişkisi olmadığını söylediği belirtildi. Muhammed Burak B.'nin ifadesinin devamında, "Suriyeli Muhammed ile Arda'ya niye böyle bir şey yaptıklarını sorduğumda 'Sus, senin de başın yanar' dediler. Olay sırasında ölenlerin yanında oturduğum için beni de vurabilirlerdi. Olayla ilgili vicdan azabı çektiğim için tekrar ifade vermek istedim. Olay bu şekilde meydana geldi. Benim herhangi bir iştirakim yoktur, olay sırasında kimseye yardım etmedim. Olay nedeniyle herhangi bir menfaatim de yoktur. Olay sonrasında Eşref ile görüşmedim. Beni azmettirmedi" dedi. Öte yandan, Muhammed Burak B.'nin olay sonrası yakalanmamak amacıyla kaçtığı ve başkasına ait kimlik ile dolaştığı, yapılan tespit ve araştırmalar üzerine yakalandığı da iddianameye girdi.

"BİZİ PİYON GİBİ KULLANDI"

İddianamede tutuklu sanık Eşref T.'nin eski eşi Ezgi Y.'nin de ifadesi yer aldı. Ezgi Y. ifadesinde "2022 yılında İstanbul'da Kapalıçarşı'da polis yelekleriyle bir iş yerine girerek suç işlemişler, birçok kişi yakalanmasına rağmen Eşref henüz yakalanmamış. Bu olaydan sonra Yunan adasına kaçıp geri geldiğini biliyorum. Hakkında yakalama olduğunu bilmeme rağmen bana yönelik tehditleri nedeniyle ihbarda bulunamadım. Bu olaya da herhangi bir suçum olmamasına rağmen Eşref'in benim yaşadığım evde bu olayı gerçekleştirmesi nedeniyle katıldım. Kumbahçe Mahallesi'ndeki iki kişinin vurulması olayını da Eşref yapmış veya getirdiği kişilerle yapmıştır. Şu an ben buradayım kendisi ise kaçaktır. Daha önce Yunanistan'dan gelirken sahte kimlik yaptırmıştır. 'Peter' isimli bir kimlik yaptırmıştı. Hatta bu isimle sosyal medya hesabı bile açmıştı. Öldürülen kişileri tanımıyorum. Bu kişileri Eşref o eve getirmiş ve öldürtmüştür. Bunu yapabilecek karaktere sahiptir. Benim kafama takılan, bu işi neden benim yaşadığım yerde yaptığıdır. Bu iş baştan belliymiş. Bizi bu olayda piyon gibi kullanmıştır" dedi.