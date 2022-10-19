Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı: Polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş

Güncelleme Tarihi:

#Beyza Sorguç#Ömer Sorguç#Kocaeli
Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı: Polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 11:24

Kocaeli'de Ömer Sorguç'un (25), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldürdüğü olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ömer Sorguç'un, günlerdir aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı, bu nedenle baba ve kızın polis merkezine gidip şikayette bulunduğu, evlerine döndükleri sırada da olayın yaşandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Beyza Sorguç'un bulunduğu eve geldi. Apartmanın önünde saatlerce bekleyen Ömer Sorguç, Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ın otomobille evlerine geldiklerini gördü. Ömer Sorguç, tabancayla Şahin Kılıç'ı otomobilde, Beyza Sorguç'u ise binanın merdivenlerinde vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba ve kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaçan Ömer Sorguç, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Çifte cinayette detaylar ortaya çıktı: Polis merkezinden döndüklerinde öldürmüş



GÖZLEM YAPMIŞ

Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde gözlem yaptığı öğrenildi. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine polis merkezine gidip şikayette bulunduğu, evlerine döndüklerinde de öldürüldükleri ifade edildi.

Şahin Kılıç ile kızı Beyza Sorguç’un cenazeleri bugün toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyza Sorguç#Ömer Sorguç#Kocaeli

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi