Çifte cinayetin sırrı... Özel bir ekip araştırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Bu kaleme dikkat İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyorBu kaleme dikkat! İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyor#Dolgu Kalemi
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir BayraktarVazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar#Özdemir Bayraktar
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Türk basını çınarını kaybetti Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydıTürk basını çınarını kaybetti! Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydı#Sami Kohen
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Kılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesiKılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesi#Kemal Kılıçdaroğlu
Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...Beşiktaş'ı Sporting'e karşı 'korner' yaktı! Devler Ligi'nde şansını zora soktu...#Beşiktaş
Türkiyede ilk ve tek Yerli ve milli ürünü Gururumuz diyerek tanıttıTürkiye'de ilk ve tek! Yerli ve milli ürünü 'Gururumuz' diyerek tanıttı#Şanzıman
Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...Kim'in kırmızı kartı Güney Kore'yi ikiye böldü! Çok konuşulacak manşet...#Fenerbahçe
Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılarSüper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!#Süper Lig
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Çifte cinayetin sırrı... Özel bir ekip araştırıyor

#Cinayet#Nuri Yıldız#Esra Yıldız
Çifte cinayetin sırrı... Özel bir ekip araştırıyor

Avcılar’da otel sahibi Nuri Yıldız’ın otomobilde, eşi Esra Yıldız’ın ise evde öldürülmesiyle ilgili polis iki kişinin peşinde. Adli Tıp ise Nuri Yıldız’ın karısından önce öldürüldüğünü ortaya çıkarttı.

Haberin Devamı

10 Ekim pazar günü saat 03.00 sıralarında, TEM yolu Esenyurt-Haramidere Kavşağı’nda bir otomobilde yangın çıktı. Ön camı ve şoför tarafındaki kapı camı kırılmış otomobilde kan izleri vardı. Kontak anahtarı ise üzerindeydi. 34 KA 976 plakalı otomobilin Nuri Yıldız’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih’te otelleri bulunan Nuri Yıldız’ın Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’taki evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Komşular evde bağırtı sesleri geldiğini daha sonra da biri kapüşonlu, biri şapkalı iki kişinin kaçtığını anlattı. Eve çilingir yardımıyla giren polisler Nuri Yıldız’ın eşi Esra Yıldız’ın kanlar içindeki cesedini buldu. Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kilitli olmayan kapıda herhangi bir zorlama izi de yoktu.

SENARYOYU ÇÖKERTEN CESET

Haberin Devamı

İlk değerlendirmelere göre, Nuri Yıldız’ın eşini öldürdükten sonra kaçtığı ve ortadan kaybolmak için otomobilini ateşe verdiği düşünüldü. Ancak 14 Ekim gecesi Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 10 Ekim’de otomobili yanan Nuri Yıldız’a ait olduğu ortaya çıktı. Polis çifte cinayeti çözmek için özel bir ekip kurdu. Yapılan incelemelerde Nuri Yıldız ile Esra Yıldız’ın 10 Ekim sabahı birlikte işe gittikleri, o gece Esra Yıldız’ın eve taksi ile erken döndüğü ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan otopsilerde, ilk önce Nuri Yıldız’ın öldürüldüğü belirlendi. Polis iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Nuri Yıldız#Esra Yıldız

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu