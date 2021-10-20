Çifte cinayetin sırrı... Özel bir ekip araştırıyor

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10 Ekim pazar günü saat 03.00 sıralarında, TEM yolu Esenyurt-Haramidere Kavşağı’nda bir otomobilde yangın çıktı. Ön camı ve şoför tarafındaki kapı camı kırılmış otomobilde kan izleri vardı. Kontak anahtarı ise üzerindeydi. 34 KA 976 plakalı otomobilin Nuri Yıldız’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih’te otelleri bulunan Nuri Yıldız’ın Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’taki evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Komşular evde bağırtı sesleri geldiğini daha sonra da biri kapüşonlu, biri şapkalı iki kişinin kaçtığını anlattı. Eve çilingir yardımıyla giren polisler Nuri Yıldız’ın eşi Esra Yıldız’ın kanlar içindeki cesedini buldu. Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kilitli olmayan kapıda herhangi bir zorlama izi de yoktu.

SENARYOYU ÇÖKERTEN CESET

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İlk değerlendirmelere göre, Nuri Yıldız’ın eşini öldürdükten sonra kaçtığı ve ortadan kaybolmak için otomobilini ateşe verdiği düşünüldü. Ancak 14 Ekim gecesi Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 10 Ekim’de otomobili yanan Nuri Yıldız’a ait olduğu ortaya çıktı. Polis çifte cinayeti çözmek için özel bir ekip kurdu. Yapılan incelemelerde Nuri Yıldız ile Esra Yıldız’ın 10 Ekim sabahı birlikte işe gittikleri, o gece Esra Yıldız’ın eve taksi ile erken döndüğü ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan otopsilerde, ilk önce Nuri Yıldız’ın öldürüldüğü belirlendi. Polis iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.