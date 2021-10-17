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Çifte cinayetin nedeni belli oldu: 'Sessiz olun' uyarısı...

#Adana#Bahadır Serindağ#Sabri Özgenç
Çifte cinayetin nedeni belli oldu: Sessiz olun uyarısı...

Adana'da tartıştığı kahvehane ve bar işletmecisi Bahadır Serindağ (43) ile akrabası Sabri Özgenç'i (44) tabancasıyla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan emekli polis Kamil Gül'ün (61), ifadesinde "İçki içip sohbet ettiğimiz sırada mekanın sahibi 'sessiz olun' diyerek bizi uyardı. Sinirlendim ve tartıştık. Sonra evime gidip tabancamı aldım. Alkolün de etkisiyle bunlar yaşandı" dedi.

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Olay, 15 Ekim'de saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis Kamil Gül, iddiaya göre gittiği içkili mekanın sahibi Bahadır Serindağ ve akrabası Sabri Özgenç'le tartıştı. Tartışma sonrası mekandan ayrılan ve kısa süre sonra elindeki tabancayla geri dönen Gül, Serindağ ve Özgenç'e ateş açtı. Serindağ ve Özgenç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Serindağ ve Özgenç, hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan ve polise teslim edilen Gül ise gözaltına alındı. Serindağ ve Özgenç'in cansız bedenleri de otopsinin ardından toprağa verildi.

‘ALKOLÜN ETKİSİYLE SİNİRLENİP TABANCAMI ALDIM'

Gözaltına alınan emekli polis Kamil Gül, emniyetteki sorgusunda cinayeti alkolün etkisiyle işlediğini belirtti.

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Gül'ün, "Bahadır Serindağ'a ait kahvehanede oyun oynadıktan sonra arkadaşlarla alkol almak için yine Serindağ'a ait olan yan taraftaki içkili mekana geçtik. Burada içki içip sohbet ettiğimiz sırada mekanın sahibi 'sessiz olun' diyerek bizi uyardı. Bir süre sonra bir başkası da gelip uyardı. Arkadaşlarım bunun üzerine mekandan çıkıp gitti. Benim de kalktığım sırada Serindağ, 'Buraya gelip gidiyorsun. Fakat bugün yaptığınız terbiyesizliktir. Bir daha bu mekana gelme’ dedi. Sinirlendim ve tartıştık. Sonra evime gidip tabancamı aldım. Alkolün de etkisiyle bunlar yaşandı" dediği belirtildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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