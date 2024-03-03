Çifte cinayetin bahanesi: Hazımsızlık

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Çift, boşanmanın ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından 27 KE 244 plakalı aracıyla adliyeden ayrıldı. Onları takip eden Mertcan Köse, baba ile kızının önünü otomobiliyle kesti. Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı. Baba ve kız, hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalanıp tutuklandı.

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Eski eş Bilge Köse - Eski kayınpeder Ertuğrul Kaya

‘VELAYET ANNEYE VERİLİNCE...’

Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında ‘tasarlayarak ve kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mertcan Köse, “Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim” dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, sanık Mertcan Köse’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.