×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çifte cinayetin bahanesi: Hazımsızlık

Güncelleme Tarihi:

#GAZİANTEP#Cinayet#Mertcan Köse
Çifte cinayetin bahanesi: Hazımsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

GAZİANTEP’te 4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse (26) ile eşi Bilge Köse (25), geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Haberin Devamı

Çift, boşanmanın ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından 27 KE 244 plakalı aracıyla adliyeden ayrıldı. Onları takip eden Mertcan Köse, baba ile kızının önünü otomobiliyle kesti. Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı. Baba ve kız, hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalanıp tutuklandı.

Çifte cinayetin bahanesi: Hazımsızlık
Eski eş Bilge Köse - Eski kayınpeder Ertuğrul Kaya

Haberin Devamı

‘VELAYET ANNEYE VERİLİNCE...’

Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında ‘tasarlayarak ve kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mertcan Köse, “Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim” dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, sanık Mertcan Köse’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#GAZİANTEP#Cinayet#Mertcan Köse

BAKMADAN GEÇME!