Çifte cinayetin altından eski sevgili çıktı

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Kader Küçükcoşkun’un olay akşamı sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı, yayına ise eski sevgilisinin katılarak “Seninle görüşeceğiz” mesajı attığı tespit edildi. Küçükcoşkun ve arkadaşı, eve verdikleri su siparişini beklerken kapı çaldı. Kapıyı açan Küçükcoşkun, eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu bir grupla karşılaştı. Eve giren grup, içerdekileri katletti. 4 şüpheli Edirne Uzunköprü’deki bir araca düzenlenen baskınla yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M., İstanbul Emniyet’ine teslim edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, öldürdükleri kadının hamile olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

M.S. ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.