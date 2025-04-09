×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çifte cinayetin altından eski sevgili çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Göçmen Kaçakçılığı
Çifte cinayetin altından eski sevgili çıktı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 07:00

İstanbul Şişli’deki apart dairede yaşayan hamile olan Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer (23) 6 Nisan günü öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Kader Küçükcoşkun’un olay akşamı sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı, yayına ise eski sevgilisinin katılarak “Seninle görüşeceğiz” mesajı attığı tespit edildi. Küçükcoşkun ve arkadaşı, eve verdikleri su siparişini beklerken kapı çaldı. Kapıyı açan Küçükcoşkun, eski sevgilisinin de aralarında bulunduğu bir grupla karşılaştı. Eve giren grup, içerdekileri katletti. 4 şüpheli Edirne Uzunköprü’deki bir araca düzenlenen baskınla yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M., İstanbul Emniyet’ine teslim edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, öldürdükleri kadının hamile olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

M.S. ise ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Göçmen Kaçakçılığı

BAKMADAN GEÇME!