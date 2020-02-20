Çifte cinayete çifte müebbet

İstanbul Avcılar’da Mehmet Reşit Çelik (41), kendisine boşanma davası açan 16 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Ayşegül Çelik’i (39) 26 Temmuz 2018’de sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Daha sonra teyzesi de olan kayınvalidesi Fehime Küçük’ü (58) de aynı şekilde katletti. Polise teslim olan Çelik hakkında eşini haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 24 yıl, kayınvalidesi Küçük’ü kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



HÂKİM İNDİRİM YAPMADI



Davanın görülen ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik, boşanma davası açan eşinin kendisini sürekli hor gördüğünü ve hakkında dedikodular duyduğunu söylemişti. Olay günü de hakaret edince kendisini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü anlatmıştı.



Sanığa, eşi Ayşegül Çelik’i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kayınvalidesi Fehime Küçük’ü kasten öldürme suçundan da müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezalarda indirim uygulamadı. Mahkeme son olarak ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl hapis ve 1800 TL adli para cezasına çarptırdı.