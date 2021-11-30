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Çifte cinayete 7 gözaltı

#Cinayet#Esra Yıldız#Nuri Yıldız
Çifte cinayete 7 gözaltı

Otel sahibi Esra Yıldız’ın boğazı kesilerek, eşi Nuri Yıldız’ın ise başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da 10 Ekim pazar günü saat 03.00 sıralarında, TEM yolu Esenyurt-Haramidere Kavşağı’nda bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Ön camı ve şoför tarafındaki kapı camı kırılmış otomobilde kan izleri vardı. Kontak anahtarı ise üzerindeydi. Otomobilin Nurettin Yıldız’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Beyoğlu ve Fatih’te otelleri bulunan Nurettin Yıldız’ın Avcılar, Denizköşkler Mahallesi, Sevgi Sokak’taki evine gitti. Kapıyı açan olmadı. Komşular evde bağırtı sesleri geldiğini daha sonra da biri kapüşonlu, biri şapkalı iki kişinin kaçtığını anlattı. Eve çilingir yardımıyla giren polisler Nurettin Yıldız’ın eşi Esra Yıldız’ın kanlar içindeki cesedini buldu. Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kilitli olmayan kapıda herhangi bir zorlama izi de yoktu.

SENARYOYU ÇÖKERTEN CESET

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İlk değerlendirmelere göre, Nurettin Yıldız’ın eşini öldürdükten sonra kaçtığı ve ortadan kaybolmak için otomobilini ateşe verdiği düşünüldü. Ancak 14 Ekim gecesi Beylikdüzü’ndeki boş bir arazide başından vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 10 Ekim’de otomobili yanan Nuri Yıldız’a ait olduğu ortaya çıktı. Polis çifte cinayeti çözmek için özel bir ekip kurdu.

AİLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Polisler, Nuri Yıldız ile Esra Yıldız’ın aile içindeki para anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri cinayeti, Nuri Yıldız’ın otomobilinin izini Plaka Tanıma Sistemi görüntülerinden yola çıkarak çözdü. Nuri Yıldız otomobiliyle 10 Ekim’de Beyoğlu’nda sahibi olduğu otelden çıktı. Bir dahaki görüntü ise Bahçelievler, Köroğlu Sokak’taki kameradaydı. Otomobilin camı diğer görüntülerin aksine kırıktı. Polis cinayetin bu civarda işlendiği bilgisine ulaştı. Nuri Yıldız’ın otomobiliyle birlikte hareket eden bir otomobil daha bulundu. Bunun üzerine bölgedeki tüm HTS kayıtları izlemeye alındı. Polis adeta iğneyle kuyu kazdığı soruşturma sonunda, Nuri Yıldız’ın akrabaları Fahri Y., Zübeyde Y., Songül Y., Mühyettin Y., Ferhat Y., Berfin Y. ve Aleyna Y.’yi gözaltına aldı.

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#Cinayet#Esra Yıldız#Nuri Yıldız

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