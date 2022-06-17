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Çifte cinayet! Karı-koca farklı odalarda ölü bulundu

#Manisa#Cinayet#Karı-Koca
Çifte cinayet Karı-koca farklı odalarda ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Leyla Dursun (50) ve eşi Mesut Dursun (53), evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Jandarma, çifte cinayetin şüpheli veya şüphelilerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Salihli'nin kırsal Sart Mahallesi'nde oturan ve bir altın madeninde işçi olarak çalışan Leyla Dursun ve daha önce bir tuğla fabrikasında çalıştığı ancak bir süredir işsiz olduğu öğrenilen eşi Mesut Dursun'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Bugün saat 11.30 sıralarında eve gelen jandarma ekipleri, iki çocukları olduğu öğrenilen Dursun çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Farklı odalarda kanlar içinde yerde yatarken bulunan Leyla- Mesut Dursun çiftinin vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Çifte cinayet Karı-koca farklı odalarda ölü bulundu

Çiftin biri askeri personel, diğeri ise lise öğrencisi olan iki çocuklarının ise olay sırasında evde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın, kapı ve pencerelerde herhangi bir zorlama olmaması nedeniyle Dursun çiftinin kendilerini tanıyan kişi veya kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Leyla- Mesut Dursun çiftinin cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#Manisa#Cinayet#Karı-Koca

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