Çifte bayram coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Nevruz Bayramı#Ramazan Bayramı#Türk Dünyası
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, bu yıl Ramazan Bayramı’yla denk gelince hem yurt genelinde hem de Türk dünyasında çifte coşkuyla kutlandı.

Kırgizistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi Türk devletlerindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. 

ATEŞTEN ATLANDI

Yurtta yapılan en büyük törenlerden birinin adresi ise Gaziantep’ti. Kamil Ocak Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Nevruz Yenigün Kutlama” programı bahçedeki protokol üyelerinin ateş yakarak üzerinden atlamasıyla başladı. Doğumu ve üretkenliği simgeleyen yumurtaların, “Birlikte dayanışma ve güç birliği içinde yaşama” niyetini temsil eden tokuşturma etkinliği sonrası Nevruzun tarihsel ve kültürel anlamını yansıtan video gösterimleri yapıldı. Sanatçı Arslanbek Sultanov’un Dombra şarkısını seslendirdiği etkinlikte, sosyal medyada fenomen olan Music Bolalar grubu ile Türk devletleri sanatçı toplulukları sahne alarak çeşitli gösteriler sundu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Manisa’da bu yıl 486’ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de macun karma töreniyle başladı.

Van’da vatandaşlar ateşten atladı.

DEMİRLER DÖVÜLDÜ

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan festival kapsamında Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanı’nın aralarında olduğu protokol üyeleri renkli yumurta tokuşturdu, örste demir dövdü. Protokol üyeleri daha sonra mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek karıştırdı. Ellerindeki poşetler ve kaplarla bekleyenler tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Manisa’daki kutlamalarda protokol üyeleri demir dövdü. 

