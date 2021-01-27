Çiftçiye sahte gübre satan ziraat mühendisi kadın tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö. isimli ziraat mühendisi kadının, Yalova’dan aldığı barkodlu gübre torbalarına, farklı maddeler koyup, çiftçiye gübre diye sattığını belirledi. Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte teknik ve fiziki takibe alınan S.Ö., Gürsu ilçesinde durdurulan otomobilinde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada içlerinde farklı maddeler bulunan 50 gübre torbası ele geçirdi.

Jandarma ekipleri,S.Ö.’nün daha önce çiftçilere sattığı 247 torba sahte gübreye de el koydu.

S.Ö., Gürsu Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.