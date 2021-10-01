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Çiftçiye faiz silme ve ucuz mazot sözü

#Kemal Kılıçdaroğlu#Çiftçi#Mazot
Çiftçiye faiz silme ve ucuz mazot sözü

Tarım kalkınma Zirvesi’nde konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini ilk bir haftada silmek olacak” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu çiftçiye ucuz mazot ve gübre sözü de verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.

Toplam 160 CHP’li belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin 2024-2028 yıllarındaki tarım politikaları vizyonunu açıkladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

FİYATLAR POLİSİYE TEDBİRLE DÜŞMEZ

“Bir, çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. Maliyetin üzerine makul bir kâr koyacaksınız. Bunun adı, taban fiyat olacak. Çiftçi bu fiyattan satıyorsa eyvallah. Ama çiftçi, belirlenen taban fiyatının altında bir alıma, satışa zorlanmayacak. Fiyatları polisiye tedbirlerle indirmeye kalkarsanız o ülkede otoriter rejim vardır. Dolayısıyla baskıyla bu işin içinden çıkamazsınız. Fiyatların düşmesi, makul seviyeye gelmesi ve ülkede fiyatlarda istikrarın olmasının tek yolu, akılcı politikalardır. Aklı kullanmayıp da copu kullanırsanız, devleti yönetemezsiniz. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş çiftçinin ister bankalardan, ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti.

Çiftçiye faiz silme ve ucuz mazot sözü

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ÖTV’Yİ KALDIRACAĞIZ

Yata mazotu hangi fiyattan veriyorsan, çiftçinin traktörüne de mazotu aynı fiyattan vereceğiz. Hiç ortası yok bunun. ‘Kardeşim öbürü tatile gidiyor, eğleniyor vesaire.’ E çiftçi de tarlaya gidiyor, ekiyor biçiyor. ÖTV’yi kaldıracağız. Bu konuda da kararlıyız. Hayvancılık yapılan yerlerde, kırsalda, her bölgeye her ilçeye mutlaka veteriner görevlendireceğiz. Köyler varsa, köylerde veteriner görevlendireceğiz. Eğer hayvancılık dışında tarım yapılıyorsa, mutlaka ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Köylerimizde nasıl imamlar onurlarıyla, şerefleriyle görev yapıyorlarsa, aynı köylerde ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri veterinerler de olacak. Ucuz gübreyi alması için, eğer gerekiyorsa doğrudan doğruya fabrikayı devlet olarak biz kuracağız ve çiftçiye ucuz gübreyi vereceğiz.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Çiftçi#Mazot