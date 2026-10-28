×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çiftçiye destek, çocuklara ikram: 100 ton mandalina dağıtıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ekonomi#Tarım#Eğitim
Çiftçiye destek, çocuklara ikram: 100 ton mandalina dağıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 08:35

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün talimatıyla harekete geçen belediye, yerel üreticiden temin ettiği 100 ton mandalinayı öğrencilere ulaştırarak hem kırsal kalkınmaya hem de eğitime destek verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Çiftçilerin ürünlerini değerlendirmesine katkı sunmak ve olası ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, yerel üreticilerden alınan 100 ton mandalina HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla öğrencilere ikram edildi.

Çiftçiye destek, çocuklara ikram: 100 ton mandalina dağıtıldı

HBB yetkilileri, üreticilerin emeğini koruyan ve tarımsal ürünleri toplum yararına değerlendiren çalışmalarla, hem kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hem de çocuklara yönelik sosyal desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Çiftçiye destek, çocuklara ikram: 100 ton mandalina dağıtıldı

Gözden Kaçmasınİstanbul’da sabah saatlerinde korkutan yangın Seyir halindeyken alev topuna döndüİstanbul’da sabah saatlerinde korkutan yangın! Seyir halindeyken alev topuna döndüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekonomi#Tarım#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!