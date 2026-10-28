Çiftçiye destek, çocuklara ikram: 100 ton mandalina dağıtıldı

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Çiftçilerin ürünlerini değerlendirmesine katkı sunmak ve olası ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, yerel üreticilerden alınan 100 ton mandalina HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla öğrencilere ikram edildi.

HBB yetkilileri, üreticilerin emeğini koruyan ve tarımsal ürünleri toplum yararına değerlendiren çalışmalarla, hem kırsal kalkınmaya katkı sunmayı hem de çocuklara yönelik sosyal desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.