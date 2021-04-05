MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi
GeriGündem Çiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Çiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas'ın Divriği ilçesinde tarlasını süren çiftçinin bulduğu aydınlatma havanı, Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.

İlçeye bağlı Ovacık köyünde çifti K.S. (38), traktörle tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede tarladaki malzemenin MKE üretimi 81'lik olarak nitelendirilen aydınlatma havanı olduğu saptandı.

Çiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi
Drone ile de tarama yapılan bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri gönderildi. Mühimmat, özel kıyafetli patlayıcı imha uzmanınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

Çiftçinin tarlada bulduğu aydınlatma havanı imha edildi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi