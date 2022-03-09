‘Çiftçinin faizi silinsin mazotu yüzde 50 insin’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan kriz ve zamlar üzerinden iktidara yüklenerek, “Enflasyon sopasını fakir fukaranın sırtında kırdılar” dedi. Partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:



“En temel sorun verilen sözlerin tutulmamasıdır. Muhtar maaşını asgari ücret seviyesine yükselteceklerdi, hâlâ yok. Sağlıkçılar pandemi döneminde büyük özveride bulundular, aylıklarında zam yapalım dediler, 4 ay geçti verdikleri sözü tutmadılar. Bir politikacı verdiği sözü tutmazsa partisine oy vermeyeceksin kardeşim. Anadolu’nun içi boşalıyor. Yatırım büyük ölçüde Batı’ya kaydı. Eskiden Anadolu Kaplanları vardı.

AYM’YE NÜKLEER İTİRAZI

Zeytin ağaçlarına karşı alerjileri var. Daha önce getirdikleri ancak tepkiler, vicdan sahibi AK Partililerin de itirazları üzerine geri çektikleri düzenlemeyi kalktılar bir yönetmelikle yaptılar, ranta açtılar. İnsan bazen şaşırıyor. Nükleer enerji düzenlemesiyle bir kurul kuruluyor, bunun liyakatli bir kurum olması lazım. Eğitim düzeyi ne olursa olsun atanabilecek. Bunun için Anayasa Mahkemesi’ne itiraz dilekçemizi hazırlayacağız.

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KADINLARA ŞİKâYET EDİYORUM

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hayatın kahrını çeken kadınlar. Yılın sadece bir günü haklarımızı, beklentilerimizi topluma duyurmak için acaba bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz diye düşünen kadınlara yasak getiren erkekler. Demokrasinin ne olduğunu bilmeyenler. Kadının haklarını elinden almaya çalışanlar. Kadının sosyal hayatta olduğu gibi siyasal hayatta da güçlü bir şekilde yer almasını istedik. Parlamentonun yarısı kadın, yarısı erkek olsun teklifimizi AK Parti ve MHP milletvekilleri, kadın milletvekilleri de dahil reddettiler. Kadınlara şikâyet ediyorum. Hayat pahalılığını en çok yaşayan kadınlardır. Türkiye’nin bu acı tablodan süratle kurtulması lazım. Direniyorlar ama gün olacak sandık gelecek ve biz Türkiye’nin kaderini kadın erkek hep birlikte değiştireceğiz.

GIDA KRİZİNİ GÖRMÜYORLAR

Devlet bana bağlı değil ama ben gerçekleri görüyorum, yönetenler ise habersiz. Gıda krizinin geleceğini görmüyorlar. Karakış Fonu kurun dedik, yapmadılar; bizim belediyelerimiz yaptı, ödeyecek gücü olmayanların faturalarını ödeyip her türlü yardımı ulaştırdılar. Bunlar tam tersini yapıp zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakir fukaranın sırtında kırdılar. Bütün bunların sorumlusu kim? (Erdoğan’ın eski bir konuşmasının video kaydını izleterek) Demek ki memleketi bu hale hükümet getirdi. Ben söylemiyorum, en tepedeki, en yetkili kişi söylüyor.”

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ÇİFTÇİYE DESTEK İÇİN ALTI ÖNERİ

Kılıçdaroğlu “Yine iyi niyetle neler yapmaları gerektiğini anlatayım” diyerek tarım konusundaki önerilerini şöyle sıraladı:

Müfettiş, zabıta tayfasını derhal geri çekeceksin.

Tarım Kanunu diyor ki, milli gelirin en az yüzde biri çiftçiye destek verilir, vereceksin kardeşim. Çiftçinin 229 milyar lira alacağı var.

Çiftçinin kredi faizlerini sileceksin. Nasıl sileceğim dersen, 229 milyar alacağından mahsup edersin.

Bu sözü verdin mi, verdin. O zaman traktöre dolacak mazotun yarısını sen, yarısını devlet olarak ben ödeyeceğim diyeceksin. Ben de helal olsun sözünü tuttu derim.

Tarımsal sulamada kullanılan elektriği bedava ver.

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Destekleme alımlarında yeni bir yöntem uygula. Artık öyle taban fiyat falan değil, uygulaması çok basit bir formül, maliyet artı makul kâr, eşittir taban fiyat. Bunların hangisi akıl dışı Allah aşkına, hepsi makul, devlet böyle yönetilir.”