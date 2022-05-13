Çiftçinin elektrik faturasında 'hasat sonu' önerisi

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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan başkanlığında önceki gün basına kapalı düzenlenen AK Parti il başkanları toplantısında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, “Çiftçilerimiz hem arazi ekiminde hem de sulamada birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. Mayıs ve ağustos ayları arasındaki faturalarının mümkünse hem Ziraat Bankası aracılığıyla hem de Tarım Kredi aracılığıyla kredilendirilip, hasat dönemi sonunda tahsil edilmesini istemektedirler” önerisini iletti. Erdoğan’ın toplantıda bulunan ilgili bakanlara konu ile ilgili çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

KONUT FİYATLARI SIKI DENETLENSİN

Toplantıda konut kredisi kampanyalarının ardından ev fiyatlarındaki artışın da gündeme geldiği belirtildi. Erdoğan’ın bu konuda, “Denetimler sıkılaşacak. Siz de ilgili bakanlık ve yetkililerle bu konuda irtibatta olun” dediği öğrenildi. Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu da sokak hayvanları oldu. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan bu konunun belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, “İllerinizde barınakları oluşturun, eksikler var ise bakanımıza iletin. Eksiksiz yeni barınaklarınız olsun” talimatını verdi.