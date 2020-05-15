‘Çiftçilerin tüm borçları silinsin’

Çiftçilerin tüm borçlarının silinmesini isteyen Kılıçdaroğlu, aile işletmelerinin de teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

VETERİNERLER DE ŞİDDET GÖRÜYOR

“Hekimlere yönelik şiddet uygulamasıyla ilgili yasal düzenleme yapıldı ama veteriner hekimler de şiddet görüyorlar. Onların da aynı tablo içinde olmaları gerekirdi. Meslek odalarının asıl amacı kamu yararını savunmaktır.”

PARLAMENTOYU TOPLAYALIM

Kılıçdaroğlu, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda da borç affı istedi:

“Bizim çiftçilerimiz borç batağında. Buradan çok açık çağrı yapıyorum. Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu’nu çıkardı, 12’nci maddesine göre milli gelirin her ay yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmeli. Yıl 2006, yıl 2020... Hiçbir zaman yüzde 1’i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın.”