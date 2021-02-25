Çiftçilerin saçlarında rastlandı! Dikkat çeken çalışma...

Tarımın yoğun olarak yapıldığı Çukurova Bölgesi'nde araştırma başlatan ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, yaklaşık 150 tarım üreticisi üzerinde yaptığı saç analizlerinde çiftçilerin ağız, deri ya da solunum yoluyla vücuda alınan tarım ilaçlarına kronik olarak maruz kaldığını belirledi. Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren Dağlıoğlu, "Kronik maruz kalım farklı yollarla oluyor. Çünkü tarım ilaçları ağız yoluyla, deriyle ya da solunumla alınabiliyor. Bunlar saç diplerinde birikiyor. Biz de çiftçilerimizin saçlarını belirli bir bölgeden toplayarak analiz ediyoruz. Böylelikle onların hangi tarım ilacını ne kadar ve ne süreyle kullandığını, yani kronik maruz kalımlarını takip ediyoruz. Buradaki tarım ilaçları konsantrasyonlarını hesaplıyoruz. Böylelikle kişiye bir tehdit oluşturuyor mu bunun risk analizlerini yapıyoruz" dedi.



'BİRÇOK KANSER TÜRÜNE NEDEN OLUYOR'

Yaptıkları son çalışmayla Çukurovalı çiftçilerin bu kimyasallara yoğun olarak maruz kaldıklarını ve yasaklı ilaçların kullanımına rastladıklarını söyleyen Doç. Dr. Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Kişinin ortalama 7-8 santimetrelik bir saç numunesi ile yaklaşık 8 ay öncesinden bugüne kadar kullandığı tarım ilaçlarını görebiliyoruz. En son Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile yaptığımız bir çalışmada yaklaşık 150 çiftçiden örnek aldık. Orada gördük ki gerçekten bazılarının konsantrasyonu çok yüksek ve aynı zamanda Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmış tarım ilaçlarının da kullanıldığını belirledik. Tabi bu kronik maruz kalımın sağlığa birçok olumsuz etkisi de var. Bunlar birçok kanser türüne ve obeziteye neden oluyor. Şu an yürüttüğümüz bir diğer çalışmada, obez kişilerin kanlarında bu tarım ilaçlarının tespitini yapıyoruz. Hormonal yapıyı bozuyor, üremeyi etkiliyor gibi birçok kronik maruz kalımın etkileri var. Akut zehirlenmeler de görülüyor."



'ÇİFTÇİLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ'

Adana'da çok fazla tarım ilacı kullanıldığını belirten Dağlıoğlu, çiftçilere uyarılarda bulunarak, "Çukurova bölgemiz tarımın yoğun yapıldığı bir bölge. Ama tarım ilaçları kullanılırken mutlaka kullanım kılavuzuna uyulmalıdır. Saha çalışmalarımızda gördüğümüz çiftçilerimiz genellikle koruyucu kıyafet giymiyorlar ve kendilerini korumuyorlar. Bunun biriktiğini düşünmeyip toksik etki olmayacağı kanısındalar. Yasaklı ilaçların kullanılmaması gerektiği, depolarında varsa bunları mutlaka en kısa zamanda imha yöntemine gitmeleri, aksi takdirde kronik hastalıklara maruz kalacakları noktasında çiftçilerimi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Aslında bu şu anda bilimsel amaçlı yapılan çalışmalar ama bakanlığımız isterse biz bu çalışmamızı birçok ilde ve tarım işçisi grupta yapıp bunları Tarım Bakanlığımıza raporlayabiliriz" diye konuştu.