Çiftçileri kaderine terk etmeyiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde özetle şunları söyledi: “Yozgatlı çiftçiler, 2 Nisan günü artık kendilerine yapılan zulme, haksızlığa, ürünlerinin para etmemesine tepki gösterdi. Yozgatlılar bir de baktılar ki birileri sandığı da ellerinden almaya, seçme hakkını ellerinden almaya, bir cumhurbaşkanı belirlemek için sandık başına gitmeye gün sayarken, adaylarını ellerinden almaya, Ekrem İmamoğlu’nu, geleceğin cumhurbaşkanını ellerinden almaya kalktılar. O gün İstanbul ayağa kalktı, Türkiye ayağa kalktı. Sandılar ki Yozgat’tan ses gelmeyecek. O traktör konvoyu, traktörlerin kornaları Yozgat’tan bütün Türkiye’ye duyuldu. Bir ezber bozuldu. Yozgat onlara oy verdi diye onlar Yozgat’ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki artık Yozgat uyanmıştır, bu millet uyanmıştır.

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EKREM BAŞKAN’A KEFİLİZ

Merkez Bankası tarafından 1.9 trilyon lira değerinde rezerv satıldı. Yozgat Belediyesi’nin 2025 bütçesinin 680 katı. Yozgatlılar, bu belediyenin 365 gün size yaptığı bütün hizmetleri toplayın, 680 katını Ekrem Başkan’ı içeri attıkları için Hazine’den yaktılar. Çiftçilerin, Türkiye’deki bütün çiftçilerin bankalara, bütün borcunu faiziyle birlikte yarın sabah kapatsan 1 trilyon lira. Bugün çiftçilere 1 trilyon lira versen, yakılan paranın yarısı bile değil. Bütün çiftçilerin, bütün borçlarını 1 trilyonla kapatıp kalan parayı bölüştürsen, her çiftçiye 412 bin lira para veriyorsun. Çiftçilerin tamamının borcunu bitirip, üstüne 400 bin lira kadar verebilecek kadar parayı sırf rakibini elemek için, rakibini karalamak için harcadı. Aklınızı başınıza alın. Ekrem Başkan’ın namusuna kendi namusumuz kadar kefiliz.

ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ

Yurdun dört bir yanında cevizinden üzümüne, elmasından pancarına, fındığından çayına kadar tüm ürünler zarar gördü. Çiftçiler bir destek, bir iyi ses bekledi. Ama Erdoğan, ‘Birkaç bölgede, bazı meyvelerde sıkıntı görülüyor. Korku salmak için manipülasyon yapıyorlar’ dedi. Afet bölgesi ilanına, zararların karşılanması talebine ses çıkarmadılar. TARSİM’i hedef gösterdiler. Ancak beş tarladan biri TARSİM’li, dördü değil. Biz çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz. Namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içeriz ki CHP iktidarı, demokrasiyi getirecek, kimsenin ne yaşam biçimine müdahale edecek ne de kimsenin geleceğinden endişeleneceği hiçbir kısıtlama olmayacak, sermaye daha çok kazanacak, üretim daha fazla olacak, şirketler daha çok kazanacak. Yoksulluk bitecek, işçinin de patronunun da aynı anda yüzü gülecek.”

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KANAL İSTANBUL’U YAPTIRMAYACAĞIZ

Kanal İstanbul tartışmalarına değinen Özel, “Ekrem Başkan’ın içeride olmasından istifade ile hızla Kanal İstanbul projesine giriştiler. İstanbul’un su içtiği Sazlıdere’yi su kaynağı olmaktan çıkardılar, çevresini imara açtılar. Onlarca müteahhit firmayı davet edip, 24 bin konutun inşaatına telaşla başladılar. İstanbul’u kazanırken Ekrem Başkan ne demişti? ‘Ya kanal ya İstanbul.’ İstanbullular kanalı değil İstanbul’un geleceğini, Ekrem Başkan’ı tercih etmişlerdi. ‘İstanbul’un muhafızı’ şu anda Silivri’de yatsa da İstanbul’u korumaya, İstanbul’a sahip çıkmaya devam ediyor. Buradan biz de Ekrem Başkanımızla birlikte diyoruz ki ‘İstanbul’un istemediği o kanalı yaptırmayacağız. İstanbul’a hançer vurdurtmayacağız” ifadelerini kullandı.