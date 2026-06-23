Çiftçilere UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri uyarısı: Lütfen anızı yakmayın

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Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı yürütülen çalışmalar ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde alınan tedbirlere ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Alan, bu yıl yüksek rekolte beklendiğini, buna bağlı olarak hububat sap oranının da artacağını belirterek, çiftçileri anız yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Son yıllarda Hevsel Bahçeleri'nde çıkan yangınlara dikkat çeken Alan, "Hevsel Bahçeleri, bizim kültür mirasımızdır. O kültür mirasımız da son yıllardaki yangınlarla beraber tabii ki bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Biz çiftçilerimize o bölgelerde mısırdan ziyade alternatif ürünler sunarak farklı projelerle desteklemeye çalışıyoruz. Lütfen burada mısır ekimini bir an önce sonlandıralım. Ona karşılık da özellikle meyvecilikle ilgili bazı projelerimiz ve sebze yetiştiriciliği ile ilgili marul ekiminde ciddi bir artış olacağı kanaatindeyiz. Bu sene çok bereketli bir yıl olacak. Rekoltemizin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak bizim hububat sap oranımızın da çok artacağını biliyoruz. Lütfen değerli çiftçilerimiz anızı yakmayın. Anızı yakmak, geleceğimizi yakmaktır. Biz bu topraklara sahip çıkalım. Çünkü bir dekar arazide çıkan yangının vermiş olduğu zarar çok büyük bir rakam" dedi.

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“2024'TE 113, 2025'TE 53 YANGIN ÇIKTI”

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Kentin 2024 yılında anız yangınları konusunda acı bir tecrübe yaşadığını belirten Alan, "17 vatandaşımız vefat etmişti. Bundan dolayı müdürlük olarak ve diğer kamu kurumları olarak 2025 yılında almış olduğumuz tedbirler, yine 2025 yılındaki kuraklıktan dolayı yangınlarla ilgili sayıda ciddi bir azalma oldu. 2024'te 113 olan yangın sayısı, 2025 yılında 53'e kadar düştü. Bunda tabii bizim bütün kamu kurumlarımızın almış olduğu tedbirler söz konusuydu. 2026 yılı yağış olarak çok bereketli bir yıl olduğu için bizim biraz korkularımız var açıkçası. Anız yangınları ile ilgili gerekli bütün eğitim çalışmalarımızı yaptık. Özellikle bakanlığımızın düzenlemiş olduğu, her hafta bizim çiftçilerle gerçekleştirdiğimiz ‘Cuma Buluşmaları’nda bunu dile getirdik. 17 ilçemizde 110 personelimizi eğitime tabi tuttuk. O vermiş olduğumuz eğitimlerle bütün çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. 2026 yılı rakamlarına da baktığımız zaman ciddi de bir ceza artışı söz konusu. Dekara 698 TL gibi bir rakam söz konusu. Eğer bu meskun mahale yakın ya da orman alanları, sulu alanlara yakın olan bir alanda ise 5 kat arttırılarak 3 bin 498 TL gibi bir rakama ulaşmaktadır. Onun için 1 Haziran 2026 tarihindeki Mahalli Çevre Kurulu'nda gerekli kararlarımızı aldık" diye konuştu.

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“TOPRAĞA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM”

Anız yangınları konusunda Diyarbakır Valiliği'nde toplantılar yapıldığını aktaran Alan, "Valimizin başkanlığında yine aynı şekilde bütün kamu kurumları, belediyemiz, jandarma, emniyet, orman ve diğer çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğümüz ve ziraat odaları ile birlikte toplantılarımızı yaptık. Ve çiftçilerimizden sizlerin de aracılığıyla şunu istiyoruz; Anız yakmak geleceğimizi yakmaktır. Bu topraklar bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın bize emanetidir. Bizim toprağa sahip çıkmamız lazım. Belki çiftçinin kolayına geliyor, o an anızı yakıyor ama o toprağa vermiş olduğu zararla en az toprağın organik madde oranına yüzde 30 gibi bir azalmaya sebebiyet veriyor. Bu da sonraki yıllarda kimyasal gübre kullanımında artışlara sebebiyet veriyor. Maddi yönden de çiftçinin bütçesine ciddi bir zarar vermiş oluyor. Yağış yılında yağan yağış miktarımız 875 milimetre ile gerçekten 2025 yıl yağış yılına göre yüzde 252'lik bir artış söz konusu. Bu yıl bizim için çok bereketli bir yıl olacak kanaatindeyiz. Şu anda yapılan hasatlarda da biz bunu görmeye başladık. Bu konuda özellikle hububatımızın sap oranının yüksek olması yangın anlamında bizi korkutuyor. Lütfen anız yakmayın. ‘Anız yakmak geleceğimizi yakmaktır’ diyoruz" dedi.

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2025'TE 53 ÇİFTÇİYE İŞLEM YAPILDI

Anız yangını çıkaranlara tutanak tutularak ceza kesildiğini de belirten Alan, "2025 yılında 53 çiftçiye bununla ilgili işlem yapılmış. Jandarma, emniyet ya da İl Müdürlüğümüz tarafından tutulan tutanaklar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve cezai işlem uygulanmış. 2024 yılında 113 tutanak tutulmuş. Yıllar itibarıyla en fazla yangının 2024 yılında olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.