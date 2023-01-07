Çiftçilere üç yeni destek

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VERDİĞİMİZ DESTEKLER BOŞA GİTMEDİ

“Biraz önce genç çiftçilerimizin, kadın çiftçilerimizin, tarıma değer katanların konuşmalarının özetini dinledik. Toplantımıza girerken de çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret ettik. Gördüklerimiz ve duyduklarımız bize sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandığımız 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, toplam kredi miktarının yüzde 88’ine karşılık gelen 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunu, bilhassa 634 bin çiftçimizin 60 milyar lira tutarındaki kredi faizinin tamamını karşılamamızın isabetini toprağa aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendilerine sunulan kredi imkânını üretime dönüştürdüğünü, velhasıl tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz desteklerin ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor.

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250 BİN LİRAYA KADAR 36 AY VADELİ KREDİ

Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızı, üretim akıncıları çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

1. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9.75 ve vade süresi 36 ay.



TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

2. İkinci müjdemiz, tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4.75’tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade olabilecektir.

TARIM BORÇ TRANSFERİ

3. Üçüncü başlığımız, Tarım Borç Transferi kredisidir. Bu krediyle, başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamız’da sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9.75 ve vadesi 60 aydır. Genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin halihazırda 500 bin lira olduğunu biliyorum. Biz, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, ‘genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım’ diyorum.

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BORCUNU ÖDEYEMEYENLER

Ziraat Bankası’nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1’in altında olması, çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1 altında bile borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Anaparasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır.

5 TEMEL ESAS

Ülkemizi Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir iktidar olarak bu 5 temel esas üzerine Türkiye’mizi büyüteceğiz ve bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir. Ne diyor gönül dostu? “Gökte uçan hüma kuşu ne bilir dalın kıymatın, kargayı kondurman dala ne bilir gülün kıymatın, çift sürüp ekin ekmeyen meydana sofra dökmeyen, arının kahrın çekmeyen ne bilir balın kıymatın.”

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İNSANLIĞI KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK

Erdoğan Ukrayna savaşı ve Türkiye’nin öncülüğünde kurulan tahıl koridoruna ilişkin şöyle konuştu: “Her küresel kriz, gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması, dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle, tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük. Elbette bu durum kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi.”