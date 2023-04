Çiftçilere 10 yeni müjde

Haberin Devamı

GAZİANTEP Nurdağı’nda yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Bugün aynı zamanda, çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak, hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı, akıllı tahtası, camisi, peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş alt yapısı, internet destekli teknolojisi, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması sürü yönetim sistemi, entegre meteoroloji yazılımı ve daha pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz. İkinci olarak, afet alanlarındaki köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankamız vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan ve yem alımını destekleyeceğiz. Ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazancı yükselecek.

ET VE SÜT FİYATLARINA ÇÖZÜM

Üçüncü olarak, afet alanları dışındaki bölgelerde buralarda yaşayan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan bu kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. Bu kardeşlerimize ilk evim kampanyası şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olmayı getiriyoruz. Dördüncü olarak, halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız. Beşinci olarak, ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Böylece bir yandan hayvan varlığımızı yükseltirken, diğer yandan da en az yüzde 30 verim artışı hedefliyoruz. Altıncı olarak, sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az 1 asgari ücret garantisi vereceğiz. Yedinci olarak, tarımsal üretimde basınçlı sulama alt yapısını güçlendirerek daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

ZONGULDAK’A ÜRE FABRİKASI

Sekizinci olarak sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak, hem üreticimizin gelirini garanti altına alacak hem arz güvenliğini temin edecek hem de gıdadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçeceğiz. Dokuzuncu olarak, jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Onuncu olarak, tarımsal üretimin en büyük girdi olarak üre gibi azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Nasıl iyi mi? Şimdi Karadeniz gazından üre sağlayacak bir fabrikayı Zonguldak’ta kuruyoruz.”

105 BİN KONUTUN YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK

- “Son deprem felaketinin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp, inşaatlara başladık. Yaptığımız tespitler doğrultusunda deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Nitekim deprem bölgesine yaptığım son ziyaretlerin tamamında, her şehrimizde yeni konutlarımızın ve köy evlerimizin temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakının temelini de attık. Sadece konut yapmıyoruz okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz.

ALT YAPIYI DA YENİLİYORUZ

Sadece yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerimizin tamamının alt yapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini tamamlayacağız.”

DURDUK YERE MEZHEP TARTIŞMASI AÇIYORLAR

- Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, buradaki konuşmasında da CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alevi videosuna tepki göstererek, özetle şunları söyledi: “Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar, durduk yere yalan ve iftira mahsulü kampanyalar başlatıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini de mezhebini de sormaz. Bugüne kadar Erdoğan’ın ağzından böyle bir şey duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun, bizi hiç düşündürmez, saygı duyarız. Ama bunu kalkıp istismar vasıtası yapmak, bir mutfak pozisyonu içerisinde bunu anlatmanın ne anlamı var? İstismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.”

NURDAĞI’NA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURUYORUZ

- GAZİANTEP’te çadır kent kalmadı, her yer konteyner kentlerle dayandı döşendi. Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Deprem bölgesinin her köşesinde yeni konutlarımızın inşaatları hızla yükseliyor. Geçici barınma merkezlerinde 3.5 milyon vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Amanos tünellerinin inşasına yakında başlıyoruz. Bu tüneller Hatay’ın muazzam potansiyelini Anadolu ile bulaştırarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu özellikle üzerinden atmasına vesile olacaktır. Nurdağı ve İslahiye’ye ekonomik katkı sağlayacak projelere özel destek veriyoruz. Şimdi Nurdağı’nda organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

GAZ VE PETROLÜN GELİRİ AİLE VE GENÇLİK BANKASI’NA

- Karadeniz gazının ve petrol üretimimizin gelirlerinin bir kısmı ile ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bir taraftan Karadeniz doğalgazı, bir taraftan da Gabar’da karadan çıkacak olan petrol. Bunlarla artık Türkiye çok daha vakur ve kararlı bir şekilde geleceğe yürüyor. Bu banka ev hanımlarımızın emekliliğini desteklemekten gençlerimizin eğitimine, istihdamına, evliliğine bedelsiz katkı sağlamaya kadar pek çok alanda milletimize hizmet verecek.