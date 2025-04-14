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Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

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#Zirai Don#Bursa#Bahçe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 10:29

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan zirai don, Bursa’nın İznik ilçesindeki meyve bahçelerinde de ciddi hasara yol açtı. Don özellikle erik, kivi ve nektarin ağaçları ile üzüm bağlarında ürün kaybına yol açtı. Olası zararı en aza indirmek için sabaha kadar tarlalarında nöbet tutan çiftçiler, ateş yakarak ve traktörlerle sis bulutu oluşturarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

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Türkiye'de bahar ayının gelmesiyle birlikte yaşanan soğuk hava dalgası ve zirai don, tarım sektöründe büyük endişe yarattı. Özellikle meyve yetiştiriciliği yapılan bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, ağaçlarda çiçeklenme döneminde olan meyveleri olumsuz etkiledi.

Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

Bursa’nın İznik ilçesinde de zirai don, üreticilerin kabusu oldu. Özellikle meyve ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde havanın kararmasıyla birlikte sıcaklıklar sıfırın altına düşünce, birçok bahçede ciddi hasar meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak bilinen İznik Ovası'nda yaşanan zirai don, meyve ağaçlarının neredeyse yüzde 90'ını etkilerken, erik, nektarin, kivi, kiraz ve armut gibi birçok meyve ağacı, çiçekteyken dondan yandı. İlçedeki üzüm bağları da zirai dondan nasibini alırken, ilçedeki üreticilerin zararının 1 milyar liranın üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

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Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

AĞAÇLARININ BAŞINDAN AYRILMADILAR

Olası zararı en aza indirmek için sabaha kadar tarlalarında nöbet tutan çiftçiler, ateş yakarak ve traktörlerle sis bulutu oluşturarak, kalan ürünlerini korumaya çalışıyor. Çiftçi Tolga Küçükçakır, “Gece burada olmamızın tek sebebi, aylarca verdiğimiz emeği bir gecede kaybetmemek. Sabahın ilk ışıklarına kadar tarlada nöbet tuttuk. Ateş yaktık, traktörle sis dumanı yaptık. Elimizden ne geldiyse denedik. Çünkü don olursa, bütün sezon boşa gidecekti. Tüm çiftçi arkadaşlarıma geçmiş olsun” dedi. 

Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

Çiftçiler zirai don tehlikesine karşı böyle önlem aldı

 

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#Zirai Don#Bursa#Bahçe

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