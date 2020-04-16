Çiftçi ve tarım işçisi sokağa çıkma yasağından muaf
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını söyledi.
Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları özetle şöyle açıkladı:
- Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.
- Pazar akşamı saat 18.00’den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Çalışanlar, ulaşımda sorun yaşamayacaklar.
- Geçen haftaki gibi veteriner hekimlerimiz, yasak kapsamının dışında.
- Bir diğer grup da tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir.
- Mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz.
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