Çiftçi ve tarım işçisi sokağa çıkma yasağından muaf

Pakdemirli, muafiyet kapsamına alınan grupları özetle şöyle açıkladı:

- Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan (et, balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri) grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, hafta sonu üretimlerine devam edebilecekler.

- Pazar akşamı saat 18.00’den sonra haller ve marketlerin depoları, mal kabul üniteleri açık olacak. Çalışanlar, ulaşımda sorun yaşamayacaklar.

- Geçen haftaki gibi veteriner hekimlerimiz, yasak kapsamının dışında.

- Bir diğer grup da tarım ve hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz. Bu vatandaşlarımız da üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir.

- Mevsimlik işçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz.