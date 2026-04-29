Çiftçi uyuşturucuyla mücadeleyi anlattı: 2026’da 17 bin 188 operasyon

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü panelinde özetle şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı’nı, ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda ‘önleyicilik’ ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.

Gözden Kaçmasın Utanması da kalmamış: İmamoğlu rüşvet villaları için bana dava açmış Haberi görüntüle

NARKOTİK ÇETELER

Uyuşturucu birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. 1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16.8 ton uyuşturucu madde, 51.2 milyon uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi. Hedef aldığımız 298 organize suç örgütünün 46’sının narkotik suç odaklı olması uyuşturucu tehdidinin organize suçla, sokak şiddetiyle, yasadışı para ağlarıyla ve terörün finansmanıyla iç içe geçtiğini açıkça göstermektedir. Bizler medyayı stratejik paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren, magazinleştiren, merak uyandıran her anlatım, mücadeleye büyük zararlar verir. Bağımlı bireyleri de ötekileştiren, inciten, çaresiz ya da tehlikeli gösteren haber dilinden de kaçınılması gerekiyor.”

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat panelde konuşmacı olarak yer aldı.

HANDE FIRAT: GELECEK MESELESİ

- PANELDE konuşan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, “Uyuşturucu, artık yalnızca güvenlik meselesi değildir. Aile meselesidir, gençlik meselesidir, gelecek meselesidir” diyerek şunları ifade etti: “Burada üç başlık önermek istiyorum: Birincisi, mücadeleyi yalnızca polisiye tedbirlerle sınırlı görmemeliyiz. Önleme politikaları güçlenmeli. Okullarda erken farkındalık eğitimi yaygınlaşmalı. İkincisi, medya dili değişmeli. Uyuşturucuyu sıradanlaştıran, romantize eden, özendiren her dil terk edilmeli. Medya uyarıcı, koruyucu ve bilinç yükselten bir dil kurmalı. Üçüncüsü, aileyi yalnız bırakmayan destek mekanizmaları kurulmalı. Çünkü çoğu aile neyle karşı karşıya olduğunu fark ettiğinde çok geç olabiliyor. Bazı meseleler siyasetin üstündedir. Çocuklarımızın geleceği bunlardan biridir. Bugün ortak vicdanla şunu söylüyoruz, uyuşturucuya yaklaşma. Hayata yaklaş. Umuda yaklaş.”