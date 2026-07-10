Çiftçi, NATO önlemlerini anlattı: Abartmadık

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OLAYSIZ TAMAMLANDI

“NATO Zirvesi’nin bütün güvenlik tedbirleri önceden planladı. Bu kapsamda 56 bin bin polis ve jandarma sahada etkin şekilde görev aldı. Bir ay öncesinden istihbarat, siber suçlarla mücadele, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 15 gün kala farklı bir faza geçtik, tedbirlerimizi daha da artırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün bu tedbirlerin neticesinde çok şükür herhangi bir sorun olmadan atlattık. Ankaralılara da bu manada teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışının bazen sekteye uğradığı da oldu, kapattığımız yollar oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların hoşgörüsüne sığınıyoruz.

4 BİN KİŞİ YAKALANDI

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Güvenlik tedbirlerini artırınca, hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. Ankara’nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu.

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TEDBİRLERİ ABARTMADIK

(NATO tedbirleri abartıldı mı?) Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerindeki alınan güvenlik önlemlerini de inceledik. Böyle önemli bir zirvede, dünyanın bütün gözlerinin olduğu, basın ordusunun takip ettiği bir zirvede, en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek için abartmadan, üzerimize düştüğü kadarıyla tedbir aldık. Onda da şükür ben başarılı olduğumuzu görüyorum.

SAHİPSİZ KÖPEKLER

(Ankara’da sahipsiz köpeklerin toplatılması) 15 Mart 2025 tarihi itibarıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili süreç başladı. Bu, zirveye has bir şey değil. Bu tamamen kendi vatandaşımızın güvenliğine yönelik olarak, sokakların daha güvenli hale gelmesi için tamamen kendi çalışmamız. Şu anda Türkiye’de, sahipsiz hayvanların yüzde 88’i toplandı. Yüzde 12’lik bir oran var. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek.

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HER GÜN BİN SURİYELİ DÖNÜYOR

Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı net olarak 2 milyon 245 bin kişidir. 2016 yılından 2026 yılına kadar, yani bu on yıllık süre zarfında, Suriyelilerden 1.5 milyon kişi ülkelerine geri döndü. 8 Aralık devriminden sonra geri dönenlerin sayısı 710 bin kişi. Türkiye’den her gün aşağı yukarı bin Suriyeli ülkesine geri dönüyor.

SİBER DEVRİYELER

Bu sene yaptığımız bu siber devriye çalışmaları neticesinde, 138 bin kişi veya hesapta suç unsuru tespit ettik. Polisin sokakta devriye atması gibi, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz de siber alanda devriye atıyor ve orada tespit edilen hususlar bunlar. Bu çalışmaların neticesinde 30 bin web sitesine erişimi engelledik. Yine bu çalışmalar sonucunda 52 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.”