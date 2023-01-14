Çiftçi kadınların SGK primini ödeyeceğiz

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’de Çardak Havalimanı’nda partililer tarafından karşılandıktan sonra Bozkurt ilçesinde tarımsal ürün kooperatifi üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediyesi Güneş Enerji Santralı’nın açılışına katıldı. Konuşmasında, Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikâyet ettiği konunun elektrik fiyatları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

BEDAVA ELEKTRİK VEREBİLİRİZ

“Bereketli bir ova, bereketli bir Türkiye; çiftçi elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Oturduk, bir hesap yaptık ve gördük ki eğer düzgün bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfa’ya gittiğimde bunu açıkladım. Dedim ki ‘Yerel yönetimlerde büyükşehir belediye başkanlığını bize verin, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz’. Daha sonra Erdoğan da diyor ki ‘Elinden tutan mı var?’

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BAY KEMAL ŞİKÂYET ETMEZ

Elimden tutan yok, engel çıkaranlar var ama herkes şunu bilsin; Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal şikâyet etmez. Onun görevi, bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak. Panel alırken zorluk yaşadık. Panel parayla verilmez mi? O bile satılmak istenmedi ama belediye başkanımız bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi benzerini Antalya da yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız 15 bin 120 çiftçiye sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor.

BEN HESAP UZMANIYIM

Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan, Bay Kemal’in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım. Elektrikten başladık, göreceksiniz, Allah nasip ederse sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda, kırsalda çalışan genç kadınların ve çocukların sosyal güvenlik primini de sosyal devlet olarak biz ödeyeceğiz.”(Ramazan ÇETİN / DHA)

KILIÇDAROĞLU ROMANLARLA BULUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın İzmir’de yapılacak ‘Roman Çalıştayı’nda Romanlarla buluşacak. Çalıştaya, 60 ilden Romanların yanı sıra Roman nüfusun bulunduğu il ve ilçelerden 70 kadar belediye başkanı da katılacak. Roman kültürünü yansıtan müzik ve dans gösterilerinin de yapılacağı çalıştayın ardından Roman Stratejik Eylem Planı hazırlanacak. CHP’nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Özcan Purçu, çalıştayla ilgili “Genel Başkanımız Roman meselesine çok hâkim. Her hafta Roman dernek ve federasyonları kendisini ziyaret ediyor” dedi. (ANKARA)

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Kılıçdaroğlu Denizli’deki açılışlarda çiftçilere bedava elektrik verme sözünü tekrarladı.

UZUN AF LİSTESİ YAYINLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “liste uzun” diyerek iktidarlarında kapsamlı afların gündemlerinde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağ-Kur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak” dedi.(ANKARA)