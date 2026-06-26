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Çiftçi: Geçici koruma altında 2.2 milyon Suriyeli var

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#Geçici Koruma#Suriyeli Mülteciler#Mustafa Çiftçi
Çiftçi: Geçici koruma altında 2.2 milyon Suriyeli var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ve kıymetli milletvekillerimizle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Göç İdaresi Başkanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmaları kapsamlı şekilde paylaştık. Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine döndü."

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#Geçici Koruma#Suriyeli Mülteciler#Mustafa Çiftçi

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