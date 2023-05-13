‘Çiftçi borçlarını ilk bir yıl ödemeyecek’

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Vatandaşlara seslenen Akşener, ilk işlerinin 15 Mayıs’tan sonra 100 bin öğretmen ataması olduğunu söyledi. Akşener, özetle şöyle konuştu:

MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ

“11 bin köy okulunu hemen açacağız. Çok az bir tamiratla açılıyor. Ve bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçilerin borçlarını yeniden yapılandıracağız. İlk bir yılı hiç ödemesiz. Ödemeyeceksiniz. İkinci yılında bir yıl faiz ödemeli, sonra beş yıl sadece anaparayı ödeyeceğiniz bir sistem kuracağız. Mazotu mutlaka indireceğiz çiftçi için. Elektrik indirim yapacağız. Yozgat’a bir tane biyogaz tesisi kuracağız. Hem elektrik üreteceğiz hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacağız. Tarım yapılacak.

Gençlerimizin 18-20 yaş altı grubuna ve ev kadınlarımıza şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. Mülakatı kaldıracağız. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz. Onun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi gerekir. Bunu derhal yerine getireceğiz. Haramilerin saltanatını beraber yıkacağız.”

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YAVAŞ: BİRİNCİ TURDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, seçiminin ilk turda biteceğine inandığını belirterek, “Öyle bir döneme girdik ki inşallah birinci turda bitecek. Bu seçim bitecek insanları bu kadar kamplaştırmaya gerek yok. Yarın yine komşuluk yapacaklar, birlikte mesai yapacak” dedi.



