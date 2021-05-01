Çiftçi belgesi olan yasaktan muaf mı? Çiftçi belgesi nasıl alınır?

Çiftçi belgesi olanlar yasaktan muaf olacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi açısından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi önem arz edecek. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kapsamında çiftçi belgesi olan yasaktan muaf mı sorusuna yönelik cevaplar

ÇİFTÇİ BELGESİ OLAN YASAKTAN MUAF MI?

Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar, Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar yasaktan muaf olacak. Ancak ÇKS belgesi bulundurmak önemli bir koşul olacak.

Çiftçi Kayıt Belgesinin (ÇKS) amaç dışı kullanılması gibi durumlarda muafiyetlerin giderek artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bu suistimallerin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacaktır.

ÇİFTÇİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Çiftçi belgesi almak için E-Devlet üzerinden giriş yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çiftçi belgesi almadan önce E-Devlet şifrenizi hazırda bulundurmanız gerekecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde verilen desteklerden faydalanmak için de çiftçi belgesi almak isteyen vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlarını sağlayacak

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Çiftçi belgesi kayıt ekranı üzerinden ;

Sahip olduğunuz tüm hayvancılık işletmelerinizi ve hayvanlarınızı görüntüleyebilir, hayvanlarınızın durumunu güncelleyebilirsiniz. Tarımsal faaliyetlerinize ilişkin belgelerinizi görüntüleyebilir ve gereken belge başvurularında bulunabilirsiniz. Hayvancılık ve tarımsal desteklemelerden faydalanmak için ön başvurularınızı yapabilirsiniz. Hayvancılık ve tarım faaliyetlerine ilişkin genel başvurularınızı yapabilirsiniz. ALO 174 hattına gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerinizi bildirebilir ve daha önceden yaptığınız başvuruları takip edebilirsiniz. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri kapsamında sahip olduğunuz bütün işletmelerinizi, varlıklarınızı, üretim bilgilerini, almış olduğunuz veya başvurduğunuz destekleri görüntüleyebilirsiniz. ÇKS başvurularınızda kaçıncı sırada olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

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