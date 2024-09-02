×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4'ü doktor, 3'ü öğretmen, 3'ü mimar ve mühendis oldu

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Çiftçi#Eğitim
Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 11:06

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Onat adlı çiftçi, alın teriyle 10 çocuğunu okutarak 4’ünü doktor, 3'ünü öğretmen, 2'sini mimar ve birinin de mühendis olmasına sağladı.

Haberin Devamı

İlçenin Kadıköy köyünde yaşayan Hamza Onat isimli çiftçi, tüm zorluklara rağmen 40 senedir hem çiftçilik yapıyor. Yılların verdiği tecrübeyle her sene köyün farklı yerlerinde meyve sebze ekimi yapmasının yanı sıra kendi bahçesine arı kovanları da bırakan Onat, 10 çocuğunu da okutarak meslek sahibi yapmayı başardı.

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu

Onat’ı ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, çiftçilik ve aracılıkta gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu

Haberin Devamı

“HİÇ YILMADAN ÇALIŞTIM, 10 ÇOCUĞUMU MESLEK SAHİBİ YAPTIM”

40 seneden fazla çiftçilik yaptığını söyleyen Hamza Onat, “Ben artık 69 yaşına geldim ve 10 çocuk babasıyım. Ben meslek olarak çiftçiliği seviyorum, köyümü de çok seviyorum. 200 dönüme yakın arazim var. Her sene hiç bıkmadan ekim yapıyorum.

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu

Bahçemde 20’den fazla değişik meyve ağacı var. Bahçemde tüm sebze ürünlerini bulabilirsiniz. Ben 45 senedir bahçeme bebek gibi bakıyorum. Ben her zaman bunu diyorum, artık herkes toprağını işlesin ve emin olun işlendiği zaman artık dışarıya bağımlılığımız kalmayacak. Ben hiçbir şekilde markette veya başka bir yerde bir şey temin etmiyorum. Her şeyi bahçemden temin ediyorum” dedi.

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu

10 çocuğuna da çiftçilik yaparak baktığını ve büyüttüğünü dile getiren Onat, “Çocuklarımı okutup hepsini de meslek sahibi yaptım. 4’ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar, 1'i mühendis olarak hayatlarını kurtardı. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Allah herkese bu şansı nasip eylesin” diye konuştu.

Haberin Devamı

Çiftçi babanın gururu: 10 çocuğundan 4ü doktor, 3ü öğretmen, 3ü mimar ve mühendis oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Çiftçi#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!