Çiftçi: 58 bin personel görev başında

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Zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Çiftçi, 58 bin personelin görev başında olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade eden Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin Antalya merkezli üç kademeli bir kuşak sistemiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Çiftçi, “Antalya’nın etrafındaki illeri birinci kuşak, onları çevreleyen illeri ikinci kuşak, sınırlarımızı ve liman illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Bu bölgelerin tamamında toplam 58 bin personelimiz görev yapıyor” dedi. Tedbirlerin karadan, denizden ve havadan yürütüldüğünü belirten Çiftçi, 26 bin emniyet ve jandarma personelinin karada görev yaptığını, Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz ve hava emniyetini sağladığını aktardı.