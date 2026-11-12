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Çiftçi: 58 bin personel görev başında

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#Çiftçi: 58 Bin Personel#İÇİŞLERİ Bakanı#COP31 Zirvesi
Çiftçi: 58 bin personel görev başında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Çiftçi, 58 bin personelin görev başında olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin teyakkuzda olduğunu ifade eden Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin Antalya merkezli üç kademeli bir kuşak sistemiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Çiftçi, “Antalya’nın etrafındaki illeri birinci kuşak, onları çevreleyen illeri ikinci kuşak, sınırlarımızı ve liman illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Bu bölgelerin tamamında toplam 58 bin personelimiz görev yapıyor” dedi. Tedbirlerin karadan, denizden ve havadan yürütüldüğünü belirten Çiftçi, 26 bin emniyet ve jandarma personelinin karada görev yaptığını, Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz ve hava emniyetini sağladığını aktardı.           

 

 

 

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#Çiftçi: 58 Bin Personel#İÇİŞLERİ Bakanı#COP31 Zirvesi

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