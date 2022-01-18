Çift kollu mucize

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Aydın Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008’de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Topal’a, kazadan 2 yıl sonra nakil haberi geldi. Muğla’nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel’in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010’da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 7 saat süren ameliyatla Topal’a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 12 yıldan beri nakil kollarıyla yaşamını sürdüren Topal, her işini kendisi görüyor. Topal, dağlık arazide bulunan zeytinliğindeki ağaçlardan çırpma makinesi kullanarak topladığı zeytinleri çuvallarla sırtında taşıyor.

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‘BENİM İÇİN HAYALDİ’

Herkesi organ bağışı yapmaya çağıran Topal, “Şu an yapabildiklerim, benim için bir hayaldi. Bunları bugün yapabiliyorsam bunu organ bağışına borçluyum. 2 çocuğumu her sabah ellerinden tutarak okula götürmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.